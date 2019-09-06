Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до тридцати

Тридцать человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом сообщили власти островного государства, пишет Федералпресс.

Атлантический ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова в воскресенье. Сильные ветры и волны разрушили дома и повредили инфраструктуру. Больше всего пострадал остров Абако, расположенный в северной части архипелага.

Премьер-министр островного государства Губерт Миннис в интервью телеканалу CNN сообщил, что стихия унесла жизни 30 человек.

Ранее также сообщалось, что ураган "Дориан" "ослаб" до третьей категории.