Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до тридцати
Тридцать человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом сообщили власти островного государства, пишет Федералпресс.
Атлантический ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова в воскресенье. Сильные ветры и волны разрушили дома и повредили инфраструктуру. Больше всего пострадал остров Абако, расположенный в северной части архипелага.
Премьер-министр островного государства Губерт Миннис в интервью телеканалу CNN сообщил, что стихия унесла жизни 30 человек.
Ранее также сообщалось, что ураган "Дориан" "ослаб" до третьей категории.