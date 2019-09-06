Уральцев отправили в колонию за стрельбу возле кафе из автомата в День защитника отечества

В уральском городе Березовский суд вынес приговор 31-летнему бывшему сотруднику частного охранного предприятия и 32-летнему главному специалисту автохозяйства. Их признали виновными в хулиганстве с использованием автомата и отправили в колонию.

В ночь с 23 на 24 февраля этого года (тогда как раз отмечался День защитника отечества) мужчины, находясь на парковках двух кафе, из хулиганских побуждений стреляли из охолощенного автомата Калашникова со светошумовыми эффектами, имитирующими стрельбу из боевого оружия. После того, как очевидцы сделали замечания, хулиганы нанесли им телесные повреждения и скрылись.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Березовский городской суд вынес свой приговор: один из злоумышленников получил 3 года лишения свободы, другой - 2 года и 8 месяцев. Отбывать срок оба будут в колонии-поселении.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада.