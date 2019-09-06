В мэрии Челябинска перед выборами продолжаются отставки и будут "уголовки"

В мэрии Челябинска ушел в отставку председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Сергей Чигинцев, временно его обязанности станет исполнять заместитель Светлана Шавлова. Об этом Накануне.RU сообщил собеседник в челябинской мэрии, добавивший, что, видимо, отставка Чигинцева не будет последней.

Чигинцев был назначен председателем КУИЗО в январе 2015 года еще главой администрации Челябинска Евгением Тефтелевым, после ухода последнего с поста мэра продолжил работу при преемнике – Владимире Елистратове. Очевидно, что нынешний исполняющий обязанности главы города Наталья Котова потихоньку начала процесс "перезагрузки" в мэрии, избавляясь от наиболее так сказать одиозных членов прежней команды.

Из последних скандалов, прорвавшихся в публичную плоскость, можно привести в пример попытку продать несколько участков земли близ границ Каштакского бора в Челябинске. После того, как активисты забили тревогу, против этого вынуждено было выступить и министерство экологии Челябинской области, и сама Котова, торги в итоге не состоялись.

На днях в прокуратуре Челябинской области подтвердили возбуждение уголовного дела по фактам передачи в аренду подземных переходов на площади Революции в Челябинске. Правоохранители считают, что аренда муниципального имущества под главной площадью Челябинска была оформлена чиновниками администрации Елистратова с многочисленными нарушениями, само имущество передано в аренду частной компании "Лоция" по заниженной цене.

Интересно, что компанию "Лоция" связывают с депутатом Госдумы от Челябинской области Андреем Барышевым, последний, впрочем, утверждает, что с момента избрания в нижнюю палату парламента страны отошел от дел и передал дела в доверительное управление.

Подземные переходы на площади Революции и их затянувшийся некачественный ремонт летом становились объектами критики со стороны и врио губернатора Алексея Текслера, и и. о. главы Челябинска Натальи Котовой.