В Перми приставы опечатали башенный кран: Ростехнадзор счел конструкцию опасной для окружающих

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    женские молодежные куртки демисезонные вот тут

Политика Приволжский ФО Пермский край
башенный кран (2017) | Фото: tehnoverh.ru

В Перми приставы опечатали башенный кран: Ростехнадзор счел конструкцию опасной для окружающих

Судебные приставы на 90 дней опечатали башенный кран на стройке ЖК "Пушкарский". Кран эксплуатирует компания "Альтернатива", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Читайте также:

По информации ведомства, Ростехнадзор во время проверки деятельности компании "Альтернатива" выявил 47 грубых нарушений установленных норм и правил в сфере промышленной безопасности. Поскольку дальнейшая эксплуатация крана опасна для окружающих, действия компании "Альтернатива" были квалифицированы по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ как грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Напомним, что ранее в Перми приставы приостановили эксплуатацию девяти башенных кранов на стройках в Индустриальном и Свердловском районах города. Внеплановые проверки башенных кранов прошли после того, как вечером 27 мая в Дзержинском районе Перми на стройплощадке, где возводят многоквартирный дом, упал башенный кран. Находившаяся в нем машинистка госпитализирована. Частично пострадали три дома. Сейчас работы по демонтажу крана частично приостановлены, поскольку не все жители пострадавших домов расселены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми приставы опечатали башенный кран: Ростехнадзор счел конструкцию опасной для окружающих

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: приставы, башенный кран, ростехнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети