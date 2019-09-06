В Перми приставы опечатали башенный кран: Ростехнадзор счел конструкцию опасной для окружающих

Судебные приставы на 90 дней опечатали башенный кран на стройке ЖК "Пушкарский". Кран эксплуатирует компания "Альтернатива", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

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По информации ведомства, Ростехнадзор во время проверки деятельности компании "Альтернатива" выявил 47 грубых нарушений установленных норм и правил в сфере промышленной безопасности. Поскольку дальнейшая эксплуатация крана опасна для окружающих, действия компании "Альтернатива" были квалифицированы по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ как грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Напомним, что ранее в Перми приставы приостановили эксплуатацию девяти башенных кранов на стройках в Индустриальном и Свердловском районах города. Внеплановые проверки башенных кранов прошли после того, как вечером 27 мая в Дзержинском районе Перми на стройплощадке, где возводят многоквартирный дом, упал башенный кран. Находившаяся в нем машинистка госпитализирована. Частично пострадали три дома. Сейчас работы по демонтажу крана частично приостановлены, поскольку не все жители пострадавших домов расселены.