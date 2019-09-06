Вице-премьер Акимов прокомментировал идею о приватизации "Победы"

Курирующий транспортную отрасль в правительстве вице-премьер Максим Акимов прокомментировал спор между главой ФАС Игорем Артемьевым и главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым по поводу возможной приватизации авиакомпании "Победа".

"Я считаю, что нужно опираться в любом случае на руководство "Аэрофлота", - заявил Акимов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы за последнее время привыкли спокойно рассуждать о государственных компаниях, давая им, иногда, прямо скажем, весьма директивные указания, но надо всегда помнить, что даже 100% акционерное общество - это все-таки формально, юридически, частный бизнес. И я здесь бы предложил ориентироваться на позицию менеджмента, а потом уже как-то относиться к этим предложениям. Всегда довольно опасно инициировать их сверху и в деструктивном режиме продвигать", - цитирует РИА Новости вице-премьера.

Напомним, Артемьев направил письмо на имя Акимова и министра транспорта Евгений Дитриха, в котором предложил приватизировать "дочку" "Аэрофлота" – лоукостер "Победу". Савельев затем высказался в том ключе, что продавать эту компанию "Аэрофлот" не намерен, поскольку "Победа" является драйвером роста всей группы. Но при этом до четверти акций перевозчика могут быть выставлены на IPO. Затем Артемьев ответил, что, конечно, это дело хозяина, но он бы хотел видеть "Аэрофлот" некой фабрикой по созданию лоукостеров, которые бы группа потом отдавала на приватизацию.