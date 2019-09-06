28 Сентября 2020
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Лох-несское чудовище, фото Уилсона, 1934 год (2019) | Фото: wikipedia.org

Лох-несское чудовище, вероятно, было гигантским угрем, - ученые

Лох-несское чудовище, скорее всего, было гигантским угрем, заявили ученые.

Международная группа исследователей озвучила результаты нового исследования, которое должно было пролить свет на самую известную загадку Шотландии.

Исследовательская экспедиция, более года исследовавшая шотландское озеро Лох-Несс, не нашла доказательств существования легендарного монстра Несси.

Ученые взяли около 300 проб воды из озера, однако никаких следов ДНК древних существ вроде плезиозавров обнаружено не было.

Зато было обнаружено значительное количество ДНК угря, пишет Regnum. Вполне вероятно, что за чудовищ могли принимать больших угрей.

Лох-несское чудовище, фото Уилсона, 1934 год(2019)|Фото: wikipedia.org

В 2016 году группа специалистов из Великобритании с помощью робота под названием Мунин провела, по словам самих исследователей, самое детальное исследование озера Лох-Несс на сегодняшний день. Ученые, представляющие "проект Лох-Несс" под руководством Адриана Шайна, решили проверить предоставленную в начале 2016 года неким рыбаком информацию, что на дне озера существует огромная расщелина. По утверждению рыбака, она вполне могла бы вместить в себя легендарное чудовище.

По словам исследователей, робот с помощью методов гидролокации сумел получить весьма подробную информацию об этом участке озера на глубине до 1500 метров. При этом максимальная глубина озера достигает "всего лишь" 230 метров (это одно из глубочайших озер Шотландии). Тем не менее, специалисты решили проверить периодически звучащее предположение, что на самом деле оно глубже за счет не открытых пока расщелин или подводных тоннелей, передает Sky News.

Никаких аномалий в ходе исследования обнаружено не было, а значит, расщелины, в которой мог бы скрываться монстр, там нет. По словам исследователей, это говорит о том, что и Лох-несского чудовища, по всей видимости, все-таки не существует.

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Лох-несское чудовище, вероятно, было гигантским угрем, - ученые

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Теги: Лох-несское чудовище, ученые, угорь



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