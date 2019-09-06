В докладе ООН об улучшении условий жизни малочисленных народов приводится в пример югорская практика поддержки коренных народов

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Природный парк Нумто, КМНС, коренные народы (2016) | Фото: act.greenpeace.org

В докладе ООН об улучшении условий жизни малочисленных народов приводится в пример югорская практика поддержки коренных народов

Югорскую практику социально-экономического и демографического развития коренных народов описали в докладе постоянного представительства РФ при ООН. Информация была предоставлена в ответ на запрос спецдокладчика Совета ООН по правам человека Виктории Таули Корпуз, подготовившей масштабный отчет о состоянии права коренных народов на жилище в мире.

В Югре действуют не только федеральные программы улучшения жилищных условий, но и несколько отдельных программ, направленных на поддержку коренных малочисленных народов. Такие программы реализуются в округе с 2006 года.

Так, только по югорской программе "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" субсидии для улучшения жилищных условий в период с 2006 по 2018 год получили 2 тыс. 789 семей из числа коренных малочисленных народов Севера.

Природный парк Нумто, КМНС, коренные народы(2016)|Фото: act.greenpeace.org

Общий объем средств, направленных на предоставление субсидий, составил более 5,3 млрд рублей, на которые было приобретено или построено 212 тыс. 581,53 кв. метра жилья. В 2019 году на предоставление безвозмездных субсидий на улучшение жилищных условий лицам из числа коренных малочисленных народов Югры запланированы средства в размере 704 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия еще 268 семьям коренных малочисленных народов.

Для тундровиков, предпочитающих жить на своих традиционных угодьях, предусмотрены субсидии на обустройство земель традиционного природопользования и подобных участков.

Наталья Комарова, Василий Пяк, стойбище, кмнс(2015)|Фото: правительство ХМАО

"Это позволяет построить на территориях традиционного природопользования за счет государственных средств такие постройки, как жилая изба, избушка рыбака, избушка охотника либо кораль до 2 км (загон для оленей или лошадей), а также иные объекты жизнеобеспечения — лабаз, ледник, склады, помещения под электростанцию и для техники, оленники, навесы для сушки рыбацких сетей", — говорится в докладе.

Отметим, в докладе самой Виктории Таули Корпуз правоприменительная практика РФ в отношении коренных народов практически не упоминается: информация, представленная спецдокладчиком ООН, в основном посвящена наиболее проблемным с ее точки зрения государствам, где права коренных народов дискриминируются на постоянной основе. Российская Федерация в перечень таких государств не попала.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В докладе ООН об улучшении условий жизни малочисленных народов приводится в пример югорская практика поддержки коренных народов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: доклад оон, коренный малочисленные народы севера, субсидии на жилье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети