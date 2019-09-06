В докладе ООН об улучшении условий жизни малочисленных народов приводится в пример югорская практика поддержки коренных народов

Югорскую практику социально-экономического и демографического развития коренных народов описали в докладе постоянного представительства РФ при ООН. Информация была предоставлена в ответ на запрос спецдокладчика Совета ООН по правам человека Виктории Таули Корпуз, подготовившей масштабный отчет о состоянии права коренных народов на жилище в мире.

В Югре действуют не только федеральные программы улучшения жилищных условий, но и несколько отдельных программ, направленных на поддержку коренных малочисленных народов. Такие программы реализуются в округе с 2006 года.

Так, только по югорской программе "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" субсидии для улучшения жилищных условий в период с 2006 по 2018 год получили 2 тыс. 789 семей из числа коренных малочисленных народов Севера.

Общий объем средств, направленных на предоставление субсидий, составил более 5,3 млрд рублей, на которые было приобретено или построено 212 тыс. 581,53 кв. метра жилья. В 2019 году на предоставление безвозмездных субсидий на улучшение жилищных условий лицам из числа коренных малочисленных народов Югры запланированы средства в размере 704 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия еще 268 семьям коренных малочисленных народов.

Для тундровиков, предпочитающих жить на своих традиционных угодьях, предусмотрены субсидии на обустройство земель традиционного природопользования и подобных участков.

"Это позволяет построить на территориях традиционного природопользования за счет государственных средств такие постройки, как жилая изба, избушка рыбака, избушка охотника либо кораль до 2 км (загон для оленей или лошадей), а также иные объекты жизнеобеспечения — лабаз, ледник, склады, помещения под электростанцию и для техники, оленники, навесы для сушки рыбацких сетей", — говорится в докладе.

Отметим, в докладе самой Виктории Таули Корпуз правоприменительная практика РФ в отношении коренных народов практически не упоминается: информация, представленная спецдокладчиком ООН, в основном посвящена наиболее проблемным с ее точки зрения государствам, где права коренных народов дискриминируются на постоянной основе. Российская Федерация в перечень таких государств не попала.