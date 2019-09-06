Колония поддерживает ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева - адвокат

Администрация белгородской ИК-4, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев (а также младший брат Кокорина), поддерживает ходатайства заключенных, поданных на УДО.

Сегодня выездной суд рассмотрит эти ходатайства, после чего футболисты могут быть освобождены. Без УДО их срок закончится в ноябре-декабре этого года.

По словам адвоката Юрия Падалки, "характеристика (от колонии – прим. ред.) хорошая в отношении всех троих, колония поддерживает ходатайства об УДО". У футболистов имеются поощрения за работу в швейном цеху и за участие в спортивных мероприятиях.