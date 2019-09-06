"Даже полы выдрали". В Кургане начали восстанавливать производственные площадки разграбленного завода "Икар"

В Кургане начали реанимировать площадки разворованного завода "Икар". Там запустили новый литейный цех на базе "Курганского арматурного завода".

Как отметил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, несколько лет назад завод просто растащили.

"Мы сейчас ходили по цехам, даже полы выдрали и сдали на металл. Это признак отношения некоторых людей к реальной экономике. Сегодня установлено новое оборудование, пока, к сожалению, иностранное. Отливают заготовки для арматуры, для задвижек. Все это пойдет на нефтегазовую промышленность, заказчики есть", - отметил глава региона.

Общий объем инвестиций в открытие цеха - 83 млн руб. Через несколько лет на площадях "Икара" появится индустриальный парк с готовыми площадками для резидентов, льготами и сниженным тарифом на электричество.

В новом цехе создадут 117 новых рабочих мест.

Вокруг завода несколько лет назад были скандалы. Самый крупный из них - судебный процесс в отношении экс-директора "Икар-КЗТА" Сергея Привалова. Согласно материалам следствия, руководитель около двух лет из личной заинтересованности не перечислял в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный с заработной платы работников. Таким образом, общая сумма задолженности составила порядка 8,5 млн руб. Однако бывшие работники "Икара" отзываются о Привалове исключительно как о хорошем управленце, которого просто сделали крайним.