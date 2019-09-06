Путин сходит на выборы 8 сентября

Владимир Путин собирается принять участие в Едином дне голосования, который состоится 8 сентября.

В этот день россияне смогут проголосовать за кандидатов, которых они хотят видеть в городских и муниципальных органах управления. Избирательные участки будут работать на всей территории страны, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин собирается прийти на выборы 8 сентября. Кому из кандидатов глава государства планирует отдать предпочтение, Песков не уточнил.

Напомним, накануне на Восточном экономическом форуме Путин прокомментировал акции протеста, в том числе и несогласованные, которые прошли в поддержку справедливых выборов в Мосгордуму. Он заявил, что молодежь имеет на них право, но должна действовать в рамках закона.