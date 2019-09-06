28 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
Владимир Путин, голосование, выборы (2013) | Фото: пресс-служба Кремля

Путин сходит на выборы 8 сентября

Владимир Путин собирается принять участие в Едином дне голосования, который состоится 8 сентября.

В этот день россияне смогут проголосовать за кандидатов, которых они хотят видеть в городских и муниципальных органах управления. Избирательные участки будут работать на всей территории страны, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин собирается прийти на выборы 8 сентября. Кому из кандидатов глава государства планирует отдать предпочтение, Песков не уточнил.

Владимир Путин, голосование, выборы(2013)|Фото: Накануне.RU

Напомним, накануне на Восточном экономическом форуме Путин прокомментировал акции протеста, в том числе и несогласованные, которые прошли в поддержку справедливых выборов в Мосгордуму. Он заявил, что молодежь имеет на них право, но должна действовать в рамках закона.

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Путин сходит на выборы 8 сентября

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Теги: Путин, выборы, голосование, 8 сентября



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Ранее 08.09.2019 11:33 Мск Путин не знает кандидата, за которого он проголосовал

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