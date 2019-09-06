Путин волнуется, что деньги, выделяемые на материнский капитал, могут "стырить"

Владимир Путин одобрил идею о расширении вариантов использования материнского капитала, но при этом подчеркнул, что деньги не должны "стырить".

Напомним, сейчас средства, полученные за рождение второго ребенка, можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию детей-инвалидов или пенсионные накопления матери.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава государства в четверг, 5 сентября, объявил о старте проекта по выдаче молодым семьям Дальнего Востока ипотеки под 2% годовых. Правда, пока перспективы распространения этой программы на другие регионы нет: "Абсолютно затратное для государства мероприятие. На сегодняшний день мы можем программу распространить только на молодых людей Дальнего Востока, имея в виду крайнюю необходимость и заинтересованность государства в том, чтобы здесь сохранять людей".