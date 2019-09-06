28 Сентября 2020
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Политика В России
Мемориальная доска в честь Ким Чен Ира на ст. метро &quot;Площадь Ленина&quot; (2019) | Фото: Ростислав Антонов Facebook

В Новосибирске увековечат память Ким Чен Ира

На станции новосибирского метрополитена "Площадь Ленина" сегодня откроют памятную доску в честь Ким Чен Ира. Бывший руководитель КНДР побывал здесь в августе 2001 г.

В церемонии открытия примут участие мэр города Анатолий Локоть, поверенный в делах Посольства Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Зин Чжон Хеп и другие сотрудники посольства КНДР, сотрудники мэрии города и метрополитена, а также руководитель Фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" Михаил Симонян, представители Новосибирского метрополитена. Под руководством последнего в КНДР отправится делегация студентов Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки.

Доска уже установлена, её снимок опубликовал новосибирский общественник Ростислав Антонов.

Мемориальная доска в честь Ким Чен Ира на ст. метро "Площадь Ленина"(2019)|Фото: Ростислав Антонов Facebook

Ранее, 7 октября 2015 г. на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный были открыты мемориальные доски в честь двух лидеров КНДР – Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а в 2018 г. в Новосибирске также увековечили память советского офицера Якова Новиченко, который 1 марта 1946 г. закрыл своим телом гранату, брошенную в Ким Ир Сена и тем самым спас ему жизнь.

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В Новосибирске увековечат память Ким Чен Ира

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Теги: Новосибирск, Ким Ир Сен, Анатолий Локоть



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