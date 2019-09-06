Участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ. За это выступил Минфин

Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог.

Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП), пишут "Известия". Министерство указывает, что все необлагаемые НДФЛ доходы четко прописаны в законе, среди них нет платы за перевозку пассажиров в личном транспорте.

По мнению экспертов, необходимость уплаты налога приведет к подорожанию поездок на 13-20%.

Ранее российские перевозчики пытались заблокировать работу BlaBlaCar из-за нелегальных перевозок легковым транспортом. В прошлом году "Объединение автопассажирских перевозчиков" уже подавало коллективный административный иск в Таганский суд Москвы. Они сетовали на катастрофический ущерб рынку, наносимый водителями, пользующимися приложением.

Кроме того, Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать работу ресурсов по бронированию автобусных билетов, а также сайта поиска попутчиков BlaBlaCar. Все они сотрудничают с нелегальными перевозчиками, отмечают в ООП. Предложение будет обсуждаться в период осенней сессии в Госдуме.