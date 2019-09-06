Матч "Спартак" - "Зенит" посмотрело рекордное число телезрителей

Матч 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Зенитом" стал самым популярным за историю показа данного противостояния.

Как сообщает "Матч ТВ", дерби двух столиц посмотрело более 3,8 млн человек - общий накопленный охват телеаудитории в возрасте от 4-х лет и старше. В целевой аудитории спортивного телеканала (мужчины 14-59 лет) средняя доля телесмотрения по стране составила 15,4%, а в пике достигала 20%.

Отмечается, что предыдущее достижение держалось со 2-го октября 2016 года, когда матч в Санкт-Петербурге показал среднюю долю 14,7%, а общий охват составил 3,3 млн человек.

Помимо этого, прошедший матч стал рекордным по средней доле телесмотрения в текущем сезоне и третьим за всё время показа игр РПЛ на "Матч ТВ".

Напомним, что встреча состоялась в воскресенье, 1 сентября, в Москве и завершилась минимальной победой "Зенита". Игру на стадионе "Открытие Арена" посетили 43 тыс. 382 болельщиков.