Глава Зауралья вручил ключи от новой техники - "скорых", школьных автобусов и пожарных машин

Курганская область получила 39 новых пожарных машин, 40 "скорых" и 70 автобусов для школьников. Также в Зауралье пришло 16 спецавтомобилей для маломобильных групп населения.

Такое количество техники поступило в регион впервые за много лет. Как отметил на церемонии вручения ключей глава области Вадим Шумков, это колоссальные цифры.

"Это позволяет нам чувствовать уверенность в том, что за несколько лет мы полностью обновим весь основной автопарк наших социальных служб", - отметил глава региона.

Автомобили направились в города и районы Курганской области.