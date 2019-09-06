28 Сентября 2020
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Общество Курганская область
У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

Глава Зауралья вручил ключи от новой техники - "скорых", школьных автобусов и пожарных машин

Курганская область получила 39 новых пожарных машин, 40 "скорых" и 70 автобусов для школьников. Также в Зауралье пришло 16 спецавтомобилей для маломобильных групп населения.

Такое количество техники поступило в регион впервые за много лет. Как отметил на церемонии вручения ключей глава области Вадим Шумков, это колоссальные цифры.

"Это позволяет нам чувствовать уверенность в том, что за несколько лет мы полностью обновим весь основной автопарк наших социальных служб", - отметил глава региона.

Автомобили направились в города и районы Курганской области.

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Глава Зауралья вручил ключи от новой техники - "скорых", школьных автобусов и пожарных машин

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Теги: техника, Вадим Шумков, скорая помощь, пожарная машина, школьный автобус, вручение



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