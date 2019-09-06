В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи в аренду подземных переходов

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при передаче в аренду подземных переходов на площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Подземные переходы находятся в оперативном управлении у МАУ "Горсад им. Пушкина". Однако в апреле прошлого года распоряжением должностного лица администрации Челябинска необоснованно предоставлена муниципальная преференция ООО "Лоция" на заключение договора аренды подземных переходов. При этом правовых оснований для передачи подземных переходов в аренду на основании муниципальной преференции у мэрии и МАУ не было.

В результате за период с июня 2018 года по июль 2019 года МАУ не получило доход от аренды переходов в размере 7,4 млн рублей.