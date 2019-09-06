28 Сентября 2020
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след отпечаток поиски (2019) | Фото:krk.sledcom.ru

В Красноярском крае в тайге пропал 4-летний мальчик

В окрестностях деревни Березовка (Ирберйский район Красноярского края) разыскивают 4-летнего мальчика, пропавшего накануне. По данным следствия, ребенок ушел из со двора деревенского дома.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) (это обычная практика для случаев, когда пропадают дети).

Поиски ребенка начались сразу после обращения в полицию родителей, продолжались накануне до поздней ночи и возобновились с утра в пятницу, 6 сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления, около пяти часов вечера глава семьи – 39-летний мужчина – пошел в лес за грибами, его 33-летняя супруга осталась дома с четырьмя детьми, из которых старшим как раз и был пропавший мальчик. Она оставила двух старших  детей играть в огороде, а сама зашла в дом и отвлеклась на малышей. Кода спустя примерно полчаса женщина  вышла на улицу, то не смогла найти 4-летнего сына, а его трехлетний брат как смог объяснил, что тот через огород ушел в расположенный неподалеку лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку.

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Соседи характеризуют  и мать и отца только с положительной стороны, как заботливых и любящих родителей, в полной мере занимающихся воспитанием своих детей.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством  следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России. В поисковых мероприятиях  принимают участие более 250  человек, включая сотрудников управления  криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, опытных следователей регионального Следственного комитета, сотрудников органов внутренних дел, в том числе кинологов с собаками, специалистов МЧС России, представителей поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей.

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В Красноярском крае в тайге пропал 4-летний мальчик

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Теги: пропажа ребенка, розыск, тайга, поиски



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