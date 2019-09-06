28 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Министерство обороны США, Пентагон (2017) | Фото: diletant.media

В Пентагоне назвали Россию и Китай угрозами американским силам в космосе

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель комитета начальников штабов американских ВС Джозеф Данфорд.

По словам военного, США долгое время не считали Россию противником в космосе, но теперь космос стал пространством для серьезного противостояния.

Данфорд уточнил, что Северная Корея, Россия, Китай и Иран развили потенциал в космосе, который угрожает американцам, сообщает Regnum.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий. По словам Рогозина, медленно, но верно все идет к этому.

Напомним, президент США поручил Пентагону приступить к формированию нового для страны рода войск - ВКС, которые, по его словам, станут отдельным, шестым видом американских вооруженных сил.

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В Пентагоне назвали Россию и Китай угрозами американским силам в космосе

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Теги: россия, китай, сша, космос



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