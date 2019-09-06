В Нижневартовске стартовал первый агломерационный медиафорум "Открытый город"

В Нижневартовске стартовал первый агломерационный медиафорум "Открытый город". Он объединяет глав городов восточной зоны Югры, других госслужащих, представителей прессы. С вступительным словом к гостям форума обратился глава столицы Самотлора Василий Тихонов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что участники смогут получить важные знания не только в области СМИ, но и добрососедства.

"Благодарю всех организаторов форума. Говорю спасибо всем мэрам и депутатам, журналистам, другим экспертам, которые приехали сюда", - сказал Тихонов.

На форум приехали 250 участников из Нижневартовска и района, Мегиона, Покачи. После открытия гости разошлись по секциям "Город" и "Медиа", где спикеры поделятся опытом, в частности, добрососедства и подавления негатива в СМИ.

Отметим, "Открытый город" собрал мэров городов Восточной части округа (присутствуют глава Нижневартовска Василий Тихонов, Мегиона – Олег Дейнека, Радужного – Наталья Гулина), других чиновников, а также журналистское сообщество. На полях предстоит обсудить подавление негатива в сети, маркетинг территорий, добрососедство. В числе спикеров - директор центра регионального маркетинга Константин Гаранин.