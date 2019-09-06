28 Сентября 2020
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Первый открытый агломерационный медиафорум &quot;Открытый город&quot;, Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске стартовал первый агломерационный медиафорум "Открытый город"

В Нижневартовске стартовал первый агломерационный медиафорум "Открытый город". Он объединяет глав городов восточной зоны Югры, других госслужащих, представителей прессы. С вступительным словом к гостям форума обратился глава столицы Самотлора Василий Тихонов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что участники смогут получить важные знания не только в области СМИ, но и добрососедства.

Первый открытый агломерационный медиафорум "Открытый город", Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

"Благодарю всех организаторов форума. Говорю спасибо всем мэрам и депутатам, журналистам, другим экспертам, которые приехали сюда", - сказал Тихонов.

Первый открытый агломерационный медиафорум "Открытый город", Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

На форум приехали 250 участников из Нижневартовска и района, Мегиона, Покачи. После открытия гости разошлись по секциям "Город" и "Медиа", где спикеры поделятся опытом, в частности, добрососедства и подавления негатива в СМИ.

Отметим, "Открытый город" собрал мэров городов Восточной части округа (присутствуют глава Нижневартовска Василий Тихонов, Мегиона – Олег Дейнека, Радужного – Наталья Гулина), других чиновников, а также журналистское сообщество. На полях предстоит обсудить подавление негатива в сети, маркетинг территорий, добрососедство. В числе спикеров - директор центра регионального маркетинга Константин Гаранин.

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В Нижневартовске стартовал первый агломерационный медиафорум "Открытый город"

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Теги: открытый город, медиафорум



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