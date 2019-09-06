В Екатеринбурге на площади в 100 "квадратов" горело здание архива СвЖД

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар на улице Пилотная. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 100 кв.м огнем была повреждена кровля административного здания.

В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 24 человека личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в начале пятого утра.

Причина возгорания устанавливается. СМИ сообщают, что в здании располагается архив Свердловской железной дороги.

Как сообщало Накануне.RU, вчера рано утром в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов дома на улице Бетонщиков.