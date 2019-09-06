Комсомольск-на-Амуре готовится к удару тайфуна: ночью город затопило

Комсомольск-на-Амуре продолжает затапливать. Город готовится к удару тайфуна, который ожидается 8-9 сентября.

Уровень Амура на утро 6 сентября достиг отметки 792 см, при опасном значении 650 см.

В ночь с 5 на 6 сентября прошли сильные ливни, после чего на улицах города произошел потоп. За вечер и ночь в Комсомольске выпало более 40 мм осадков.

За сутки оказались подтопленными подвалы 180 многоквартирных домов, передает Regnum. В городе работают передвижные насосные станции МЧС.

В Хабаровском крае, напомним, действует режим ЧС, введенный в конце июля.

В августе сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре есть риск подтопления территории авиазавода. Защитить предприятие от воды планировали с помощью наливных дамб, доставленных МЧС.

В Хабаровске срочно производилась отсыпка защитной дамбы, которая позволит защитить город от 10-метровой волны паводка.