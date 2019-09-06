28 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
ПД-14 двигатель самолет (2019) | Фото: Накануне.RU

США обвиняют топ-менеджера Ростеха в краже коммерческих секретов для создания двигателя самолета МС-21

Стали известны подробности задержания топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова по запросу США.
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Так, согласно обвинительному заключению Минюста США, россиянин обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческих секретов. Они, якобы, использовались для разработки двигателя ПД-14 для самолета МС-21. "Ведомости" и РБК знают, что речь идет о краже интеллектуальной собственности у американской корпорации General Electric.

Между тем, российское посольство в США выразило "решительный протест" и потребовало объяснений причин задержания Коршунова, а также незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию (топ-менеджера задержали в Италии).

"Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений", - говорится в заявлении посольства на его официальной странице в Facebook.

Накануне ситуацию комментировал Владимир Путин: "Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли. В этом случае мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией".

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США обвиняют топ-менеджера Ростеха в краже коммерческих секретов для создания двигателя самолета МС-21

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Теги: александр коршунов, одк, ростех, сша, посольство россии



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