Екатеринбург и окрестности окутал сильный туман: в аэропорту задерживаются рейсы

В пятницу утром Екатеринбург и окрестности окутал сильный туман. Дорожные службы выступили с предупреждением к водителям.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на автодороге Р-242 "Пермь - Екатеринбург" наблюдается туман в районе уральской столицы. Автовладельцев призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В аэропорту Кольцово задержано два рейса авиакомпании "Ямал" до Салехарда и Нового Уренгоя. Согласно данным онлайн-табло, оба должны были вылететь в 8.25, но теперь планируемое время вылета - 10 часов. Что касается рейсов на прилет, пока все идет по расписанию.