28 Сентября 2020
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Екатеринбург, туман, 100е, ДИВС,БЦ Высоцкий (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург и окрестности окутал сильный туман: в аэропорту задерживаются рейсы

В пятницу утром Екатеринбург и окрестности окутал сильный туман. Дорожные службы выступили с предупреждением к водителям.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на автодороге Р-242 "Пермь - Екатеринбург" наблюдается туман в районе уральской столицы. Автовладельцев призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В аэропорту Кольцово задержано два рейса авиакомпании "Ямал" до Салехарда и Нового Уренгоя. Согласно данным онлайн-табло, оба должны были вылететь в 8.25, но теперь планируемое время вылета - 10 часов. Что касается рейсов на прилет, пока все идет по расписанию.

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Екатеринбург и окрестности окутал сильный туман: в аэропорту задерживаются рейсы

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Теги: туман, погода, Екатеринбург



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