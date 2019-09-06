В Минпромторге рассказали, почему падают продажи новых автомобилей

Основной причиной сокращения продаж новых автомобилей в РФ является снижение реальных доходов россиян.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, с 1 июля текущего года министерство продлило господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга.

На это дополнительно выделено 10 млрд руб. - 6 млрд руб. из них пойдут на социальные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в рамках льготного автокредитования и 4 млрд рублей - на льготный лизинг коммерческой техники.

Как считают в МИнпромторге, это позволит дополнительно продать более 75 тыс. единиц техники до конца года, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в апреле текущего года в России продано 148 тыс. 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что на 2,7% меньше, чем в 2018 году.

Таким образом, в прошлом месяце авторынок страны во второй раз с начала года показал отрицательную динамику. Как сообщил глава Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер, "рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост".

АвтоВАЗ по-прежнему остается лидером отечественного автомобильного рынка. В апреле компании удалось продать 32 тыс. 316 автомобилей LADA - на 5% больше, чем в этот же месяц год назад.

Второе место по продажам занимает корейская KIA – 19 тыс. 819 машин. Замыкает тройку Hyundai (15 тыс. 379 новых автомобилей).