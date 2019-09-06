В Екатеринбург продолжают прибывать участники ЧМ по боксу

С 8 по 21 сентября в Екатеринбурге пройдет Чемпионат мира по боксу среди мужчин.

Поединки состоятся в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Участники, а это 384 спортсмена из 72 стран, продолжают прибывать в уральскую столицу.

- Сейчас основной акцент делается на быстроту и скорость, - рассказал Олим Мухамедов, тренер сборной Южной Кореи по боксу, - поэтому на первом месте у нас скоростные и силовые тренировки. Тренируемся два раза в день, очень нравится парк имени Павлика Морозова, он находится буквально через дорогу от нашего отеля, там спортсмены бегают кросс. Готовиться к чемпионату начали задолго до самого события, сюда прилетели из Англии, где были на тренировочных сборах. Кстати, погода там была точно такая же, как у вас в Екатеринбурге.

В составе сборной Кореи восемь боксеров, по одному в каждой весовой категории. В команде не хватает двух лидеров, которые восстанавливаются после травм, и тренерский состав принял решение дать им время для полноценной реабилитации. Поэтому, можно сказать, что состав сборной Южной Кореи – молодой и экспериментальный. Практически все - впервые в Екатеринбурге, поэтому на 19 сентября, единственный выходной в расписании чемпионата мира строят грандиозные планы. Хотят увидеть Ганину яму, Храм на крови, Центральный стадион. Но главная цель корейцев - победа на мировом первенстве. Впрочем, такие же задачи ставят перед собой и другие участники мирового первенства. Так, своими планами на грядущий чемпионат поделились спортсмены из сборной Канады.

- У нас очень маленькая команда, - рассказал спортсмен сборной Канады по боксу Томас Блуменфелд, - всего три боксера, но мы приехали сюда дать бой. Мы тщательно готовились к этому чемпионату, активно тренируемся и сейчас. На ринг выйдут представители многих стран, все сильные атлеты. Уверен, что мы сможем навязать им борьбу.

И представители сборной Южной Кореи и боксеры Канады в числе фаворитов нынешнего чемпионата мира называют боксеров Кубы, Узбекистана, Казахстана и, конечно, России. Последние прибывают в Екатеринбург 6 сентября.