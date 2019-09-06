Доллар подешевел до 66 рублей

Американская валюта в ходе торгов 5 сентября снижалась к рублю на 0,36% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 65,98 руб.

Такое снижение американской валюты на Мосбирже зафиксировано впервые с 26 августа.

Курс евро снижался на 0,23 процента, до 72,88 руб. Рубль укрепляется несмотря на дешевеющую нефть.

Курс доллара, установленный Банком России на 6 сентября, составляет 66,05 руб., евро - 72,87 руб.

Ранее аналитики швейцарского банка UBS сообщили, что рубль - "интересная валюта", которая усилится в ближайшее время. После того, как рубль оказался под давлением из-за очередного повышения санкционных рисков и падения цен на нефть, он смог удержаться от серьезного обесценивания.

Этому способствовали хорошие показатели инфляции, состояние платежного баланса и действие бюджетных правил. По словам экспертов, в ближайшем будущем у рубля есть все шансы на укрепление, поскольку Центробанк РФ снижает ставки медленнее остальных ЦБ.