Минтранс готовит меры по снижению стоимости авиабилетов

Министерство транспорта до конца месяца представит новый комплекс мер, которые позволят снизить стоимость авиабилетов.

Как сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, ведомство постарается, чтобы в итоге увеличение цены не превысило инфляцию. По его словам, предусмотрен целый ряд мероприятия, которые сдержат рост цен.

"И, собственно говоря, попробуем предпринять все меры для того, чтобы этот рост если и был выше инфляции, то не сильно", - отметил министр, сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал недовольство ростом цен на авиабилеты. На этот факт глава государства обратил внимание директора "Аэрофлота" Виталия Савельева перед заседанием президиума госсовета во Владивостоке. "Больше инфляции — 7 процентов рост!" — заметил Путин.

Ранее эту цифру озвучила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова, правда, она говорила не конкретно об "Аэрофлоте", а в целом о ситуации в стране (и только за первое полугодие).

На прошлой неделе Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) озвучила прогноз о 9-10-процентном росте цен на билеты по итогам года. Это вызвало недовольство ФАС – антимонопольщики даже решили проверить ассоциацию на предмет сговора.