28 Сентября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Названы самые частые жертвы мошеннических лотерей

Чаще всего становятся жертвами мошеннических лотерей, в которых нужно предоставлять данные своей банковской карты, становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.

"Это либо граждане старше 50 лет, либо, извините, мужики в среднем возрастном диапазоне. Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее - получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных", - сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

По его словам, за последние полтора года изменилась возрастная структура граждан, которые становятся целью мошенников - сейчас это экономически активное население, тогда как ранее были совсем пожилые люди, сообщает ТАСС.

Напомним, российские банки предупредили граждан страны о новых видах мошенничества.

Злоумышленники при попытке похитить деньги с пластиковых карт начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые упоминаются в СМИ.

Схема заключается в следующем: мошенники звонят интересующимся инвестициями гражданам и представляются от имени одного из известных экспертов. После этого рекомендуется сделать перевод на брокерский счёт псевдоинвестиционной компании. После удачной инвестиции мошенник исчезает.

Еще одна выявленная схема - звонки россиянам, которые в 90-х годах вложили средства в несуществующие инвестиционные платформы и желающие их вернуть. Звонивший мошенник от имени банка предлагает свою помощь по возврату денег.

Ранее сообщалось о том, что Центробанк России осенью текущего года получит полномочия, которые позволят ему до суда блокировать сайты финансовых пирамид и мошеннических организаций.

Проект закона разработали депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. Если документ будет принят, Банк России сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением о блокировке. При этом, принимать такое решение будет единолично глава Банка России. Помимо этого, ЦБ РФ получит полномочия подавать иск в суд о нарушении сайтом "прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц".

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Названы самые частые жертвы мошеннических лотерей

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Теги: силовики, мошенники



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