Кабмин одобрил выплату частной пенсии

Российское правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект о сохранении клиентам негосударственных пенсионных фондов возможности получения пенсий в возрасте 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам.

Поправки в федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" планируется рассмотреть в осеннюю сессию.

Проект закона был внесен в Госдуму в мае. Один из его авторов и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой говорил, что поправки уравнивают клиентов негосударственных пенсионных фондов, заключивших договоры после 1 января 2019 года, с теми, кто сделал это ранее, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, российские власти проводили пенсионную реформу, потому, что боялись, что у Пенсионного фонда РФ могут закончиться средства.

Как сообщил экономист Игорь Николаев, на самом деле оказалось, что никаких проблем у ПФР на самом деле нет. В результате пенсионную реформу провели зря.

Как напомнил эксперт, бюджетные трансферты Пенсионного фонда покрывают пенсионное обеспечение, профицит его бюджета составил 1,7 трлн руб. По словам Николаева, у ПФР и государства все хорошо с доходами.