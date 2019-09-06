28 Сентября 2020
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Экономика В России
продуктовый прилавок, продукты, магазин (2018) | Фото: tvc.ru

В России могут подорожать продукты

В России может произойти рост цен на продукты в связи с планами введения штрафов в размере до 3% годовой выручки за нарушение техрегламентов.

Об этом предупредили отраслевые союзы и общественные объединения, занятые в сфере производства и обращения пищевой продукции.

Речь идет о проекте изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, которые подготовил Минпромторг, предлагается ввести штрафы в размере 3% выручки от реализации продукции за календарный год за нарушения технических регламентов.

Отраслевые союзы и общественные объединения предлагают приостановить разработку законопроекта "до выполнения плана мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины", завершения работы над новой редакцией КОАП и проектами законов в области совершенствования контрольно-надзорной деятельности", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, категория "супермаркеты" поднялась с пятого места на второе в рейтинге товаров, при покупке которых россияне используют кредитные карты с функцией рассрочки, таковы данные банка "Русский стандарт". Больше в рассрочку берут только бытовую технику. Доля покупок в продуктовых магазинах, оплаченных картами рассрочки, по итогам первого полугодия 2019 года составила 14% от общего числа товаров, купленных в рассрочку. В основном продукты в рассрочку приобретаются в крупных торговых сетях, говорится в исследовании кредитной организации.

В начале лета стало известно о новом продукте от X5 Retail Group и "БКС банка" – они собираются выпускать цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов "Перекресток".

С помощью этой карты покупатели смогут взять покупки в кредит с льготным периодом. Оформлять карты будут прямо в супермаркетах по паспорту и при одобрении кредитного лимита. При этом расплатиться виртуальной картой в других магазинах будет нельзя.

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В России могут подорожать продукты

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Теги: продукты, цены



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