28 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО Москва
(2017) | Фото:

Силовики обыскали офис ФБК и штаб Навального

В офисе Фонда борьбы с коррупцией, а также в студии канала "Навальный Live" и в штабе Алексея Навального в Москве прошли обыски.

Об этом сообщил глава штаба Алексей Волков. По его словам, люди в масках одновременно пришли в студию, штаб и офис. Как считает глава штаба, цель обысков — сорвать прямой эфир Алексея Навального, который все же вышел в эфир прямо из коридора, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, в ходе обыска в штабе правоохранители задержали восьмерых человек. Об этом сообщила адвокат Татьяна Молоканова, которая оказывает правовую помощь задержанным. По ее данным, задержанных доставлены в отдел полиции по Мещанскому району Москвы, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, последнее время блогер Алексей Навальный задействовал весь свой медиаресурс, чтобы раскрутить «инновационную» идею «Умного голосования». Однако далеко не все члены оппозиционной братии поддерживают этот сомнительный "инструмент борьбы".

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Силовики обыскали офис ФБК и штаб Навального

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Теги: Навальный, обыски



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