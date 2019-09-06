Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу Минэкономразвития за работу с бизнесменами, пострадавшими от паводков в Иркутской области.

Вице-премьер считает, что ведомство работает неэффективно. По словам Мутко, он звонил главе министерства Максиму Орешкину, но тот решил поехать на Дальний Восток на Восточный экономический форум.

"Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили", — возмутился Мутко. Он отметил, что кабмин уже выделило 500 млн руб., а со стороны Минэконоразвития таких решений нет, сообщает Lenta.ru.

Ранее президент Владимир Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги по кредитам пострадавшим от наводнения жителям регионов Иркутской области.

В ходе совещания по поводу ликвидации последствий паводка президент указал, что Сбербанк на такие просьбы откликается неохотно.

Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить этот вопрос с руководством банка. По словам президента, "плохо, что они отказываются идти навстречу людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", передает "Интерфакс".