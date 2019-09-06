Задержанному в Италии россиянину грозит тюремный срок до десяти лет

Задержанного в Италии топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова обвинили в попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы. По делу также проходит гражданин Италии. По данным Минюста США, Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя.

Как следует из обвинительного заключения, Коршунов платил работникам, с которыми он встречался в Ле-Бурже во Франции и в Милане для обсуждения отчетов, сообщает РИА "Новости".

Ситуацию ранее прокомментировал Владимир Путин: "Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли. В этом случае мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией".

Объединённая двигателестроительная корпорация производит двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, газотурбинные установки различной мощности.