Осенью в Югре могут значительно увеличить финансирование программы "Развитие жилищной сферы"

Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделяют огромные средства на реализацию государственной программы "Развитие жилищной сферы". Ее участниками в данный момент являются 33 тыс. 926 семей. Из них основная доля – 97% приходится на следующие пять категорий: молодые семьи, коренные малочисленные народы, граждане из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей, молодые семьи и люди, работающие в бюджетной сфере.

Вопрос об очередном увеличении финансирования программы будет рассмотрен депутатами окружной думы на заседании в сентябре. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщила член регионального штаба ОНФ, депутат думы Югры, заместитель председателя окружной думы Наталья Западнова.

По ее словам, на реализацию госпрограммы в 2019 г. изначально было запланировано 7 млрд руб. Из них субсидии на переселение ветхого и аварийного жилья составили 1,6 млрд руб. Дополнительно на приобретение жилья для переселенцев из "авариек" в феврале было выделено 6,1 млрд руб.

"В сентябре на думе мы планируем снова увеличение финансирования: на 2,7 млрд руб. - предоставление бюджетных инвестиций Ипотечному агентству Югры, поскольку через агентство, в том числе, идет финансирование программы "Молодой семье - доступное жилье". 2 млрд руб. - пока по предварительным данным, на приобретение жилых помещений на переселение непригодного жилья. И 647,9 млн руб. - на строительство объектов коммунального комплекса и благоустройство территории муниципальных образований. Кроме того планируется выделить 1,7 млрд руб. на предоставление единовременной выплаты на приобретение жилых помещений в счет погашения остатка основного долга по ипотечному кредиту многодетным молодым семьям. По прогнозной численности, данную выплату получит 1500 семей. В среднем это составит 1 млн 200 тыс. руб.", - сообщила парламентарий.

Болевой точкой этой программы является то, что по закону, из нее исключаются семьи, достигшие возраста 36 лет. Проблема актуальна не только для Югры - с ней сталкиваются и в других регионах. Например, в Тюменской области депутаты рассматривали инициативу о повышении предельного возраста для участия в программах господдержки с 35 до 39 лет. Также предлагалось отменить исключение из очереди. Однако инициатива не была принята, поскольку эти ограничения введены федеральным законом и менять их на уровне региона власти не могут. Чиновники из Тюменской области пообещали найти другие механизмы поддержки молодых семей. Поиск других способов поддержки ведется и в Югре.

"Работа с ними [исключенными из программы - примеч. ред.] на сегодняшний день ведется. Правительство автономного округа постоянно обращает внимание на эти вопросы и те проблемные зоны, которые обозначают нам на сегодняшний день молодые семьи. Мы постоянно отвечаем и в реальной жизни и онлайн. И актуальные вопросы публикуются на различных сайтах: правительства, думы, ипотечного агентства. Молодые семьи могут получить ответы на эти вопросы. Есть судебная практика Верховного суда и даже Конституционного суда РФ. Молодые семьи подавали иски, что их исключают из программы по достижению 36 лет. Иски остались неудовлетворенными, потому что эта норма была, в том числе, зафиксирована и нормативными документами на уровне РФ. Но мы делаем все, чтобы урегулировать этот вопрос. По многодетным семьям уже решили проблему. А с остальными семьями ситуация изучается, смотрим, как можно помочь", - подчеркнула Наталья Западнова.

Отметим, что ранее большая дискуссия вокруг вопроса, касающегося поддержки молодых семей, лишившихся такого статуса по возрасту, развернулась в Москве на рабочем совещании с участием губернатора Югры Натальи Комаровой, окружного уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой и членов Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Было отмечено, что правительство Югры прилагает все возможные в рамках федерального законодательства усилия и оказывает меры поддержки.

Так, в 2019 году предоставлена единовременная денежная выплата в счет погашения ипотечных кредитов молодым семьям из числа многодетных, малоимущих, потерявших кормильца семей; выплаты получили 1570 семей данной категории. На эти цели из окружного бюджета выделено более 2 млрд рублей. Два вида субсидий направлено на погашение ипотечных кредитов с компенсацией части процентной ставки, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя). В результате, субсидии выплачены 952 семьям в объеме 405,2 млн руб., в том числе 369 семьям, достигшим предельного возраста).

Кроме того, молодым семьям наравне с многодетными установлена поддержка в виде предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства бесплатно. При этом многодетные семьи имеют право на альтернативную выплату взамен земельного участка. С 2016 года таким правом воспользовались 1,5 тысячи многодетных семей.

Всего в текущем году получат поддержку за счет бюджета Югры более 5 тысяч молодых семей.

Поскольку ограничение в возрасте для молодых семей - участников госпрограмм - это условие, закреплённое на федеральном уровне, автономный округ не может его игнорировать.

"Все упирается в федеральное законодательство. С этими проблемами мы сталкиваемся достаточно часто. Нам ничто не мешает объединить наши усилия в том, чтобы предложить федеральному законодателю подумать над изменением конструкции законодательства в сфере поддержки молодых семей. Нужно создавать рабочую группу, искать решения", - отметил председатель совета Михаил Федотов.

Добавим, что сегодня по итогам встречи представителей региональных органов власти, уполномоченного по правам человека, членов общественной палаты Югры, Ипотечного агентства Югры с жительницами Сургута, которые объявили голодовку из-за исключения из программы получения субсидии для улучшения жилищных условий молодых семей, было принято решение по созданию Совета по жилищным вопросам граждан. В него войдут не только общественники, но и представители от каждого муниципалитета Югры, профильные органы власти, Ипотечное агентство Югры, уполномоченный по правам человека.

Удалось достичь компромисса по вопросу снижения ценза оседлости до шести лет. Этот вопрос будет вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, голодовку девушки начали накануне, а сегодня весь день вместе с чиновниками искали возможность решить вопрос миром. Участники акции требовали, чтобы "Ипотечное агентство Югры" прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, а также чтобы субсидии на покупку жилья были выплачены детям, родители которых достигли 36-летнего возраста. Также общественники настаивают на отмене ценза по сроку проживания в регионе для подпрограммы "Многодетные и особенные семьи". Женщинам удалось объяснить, что их основные требования неправомерны, они прекратили голодовку.