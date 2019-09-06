Осенью в Югре могут значительно увеличить финансирование программы "Развитие жилищной сферы"

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
ключи от квартиры (2017) | Фото: Oren1.ru

Осенью в Югре могут значительно увеличить финансирование программы "Развитие жилищной сферы"

Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделяют огромные средства на реализацию государственной программы "Развитие жилищной сферы". Ее участниками в данный момент являются 33 тыс. 926 семей. Из них основная доля – 97% приходится на следующие пять категорий: молодые семьи, коренные малочисленные народы, граждане из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей, молодые семьи и люди, работающие в бюджетной сфере.

Вопрос об очередном увеличении финансирования программы будет рассмотрен депутатами окружной думы на заседании в сентябре. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщила член регионального штаба ОНФ, депутат думы Югры, заместитель председателя окружной думы Наталья Западнова.

По ее словам, на реализацию госпрограммы в 2019 г. изначально было запланировано 7 млрд руб. Из них субсидии на переселение ветхого и аварийного жилья составили 1,6 млрд руб. Дополнительно на приобретение жилья для переселенцев из "авариек" в феврале было выделено 6,1 млрд руб.

"В сентябре на думе мы планируем снова увеличение финансирования: на 2,7 млрд руб. - предоставление бюджетных инвестиций Ипотечному агентству Югры, поскольку через агентство, в том числе, идет финансирование программы "Молодой семье - доступное жилье". 2 млрд руб. - пока по предварительным данным, на приобретение жилых помещений на переселение непригодного жилья. И 647,9 млн руб. - на строительство объектов коммунального комплекса и благоустройство территории муниципальных образований. Кроме того планируется выделить 1,7 млрд руб. на предоставление единовременной выплаты на приобретение жилых помещений в счет погашения остатка основного долга по ипотечному кредиту многодетным молодым семьям. По прогнозной численности, данную выплату получит 1500 семей. В среднем это составит 1 млн 200 тыс. руб.", - сообщила парламентарий.

Дума ХМАО, Наталья Западнова(2016)|Фото: dumahmao.ru

Болевой точкой этой программы является то, что по закону, из нее исключаются семьи, достигшие возраста 36 лет. Проблема актуальна не только для Югры - с ней сталкиваются и в других регионах. Например, в Тюменской области депутаты рассматривали инициативу о повышении предельного возраста для участия в программах господдержки с 35 до 39 лет. Также предлагалось отменить исключение из очереди. Однако инициатива не была принята, поскольку эти ограничения введены федеральным законом и менять их на уровне региона власти не могут. Чиновники из Тюменской области пообещали найти другие механизмы поддержки молодых семей. Поиск других способов поддержки ведется и в Югре.

"Работа с ними [исключенными из программы - примеч. ред.] на сегодняшний день ведется. Правительство автономного округа постоянно обращает внимание на эти вопросы и те проблемные зоны, которые обозначают нам на сегодняшний день молодые семьи. Мы постоянно отвечаем и в реальной жизни и онлайн. И актуальные вопросы публикуются на различных сайтах: правительства, думы, ипотечного агентства. Молодые семьи могут получить ответы на эти вопросы. Есть судебная практика Верховного суда и даже Конституционного суда РФ. Молодые семьи подавали иски, что их исключают из программы по достижению 36 лет. Иски остались неудовлетворенными, потому что эта норма была, в том числе, зафиксирована и нормативными документами на уровне РФ. Но мы делаем все, чтобы урегулировать этот вопрос. По многодетным семьям уже решили проблему. А с остальными семьями ситуация изучается, смотрим, как можно помочь", - подчеркнула Наталья Западнова.

Отметим, что ранее большая дискуссия вокруг вопроса, касающегося поддержки молодых семей, лишившихся такого статуса по возрасту, развернулась в Москве на рабочем совещании с участием губернатора Югры Натальи Комаровой, окружного уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой и членов Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

рабочее совещание СПЧ, Наталья Комарова(2019)|Фото: admhmao.ru

Было отмечено, что правительство Югры прилагает все возможные в рамках федерального законодательства усилия и оказывает меры поддержки.

Так, в 2019 году предоставлена единовременная денежная выплата в счет погашения ипотечных кредитов молодым семьям из числа многодетных, малоимущих, потерявших кормильца семей; выплаты получили 1570 семей данной категории. На эти цели из окружного бюджета выделено более 2 млрд рублей. Два вида субсидий направлено на погашение ипотечных кредитов с компенсацией части процентной ставки, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя). В результате, субсидии выплачены 952 семьям в объеме 405,2 млн руб., в том числе 369 семьям, достигшим предельного возраста).

Кроме того, молодым семьям наравне с многодетными установлена поддержка в виде предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства бесплатно. При этом многодетные семьи имеют право на альтернативную выплату взамен земельного участка. С 2016 года таким правом воспользовались 1,5 тысячи многодетных семей.

Всего в текущем году получат поддержку за счет бюджета Югры более 5 тысяч молодых семей.

Поскольку ограничение в возрасте для молодых семей - участников госпрограмм - это условие, закреплённое на федеральном уровне, автономный округ не может его игнорировать.

"Все упирается в федеральное законодательство. С этими проблемами мы сталкиваемся достаточно часто. Нам ничто не мешает объединить наши усилия в том, чтобы предложить федеральному законодателю подумать над изменением конструкции законодательства в сфере поддержки молодых семей. Нужно создавать рабочую группу, искать решения", - отметил председатель совета Михаил Федотов.

Голодовка молодых семей Сургута(2019)|Фото: vk.com/public_surgut_dlya_detei

Добавим, что сегодня по итогам встречи представителей региональных органов власти, уполномоченного по правам человека, членов общественной палаты Югры, Ипотечного агентства Югры с жительницами Сургута, которые объявили голодовку из-за исключения из программы получения субсидии для улучшения жилищных условий молодых семей, было принято решение по созданию Совета по жилищным вопросам граждан. В него войдут не только общественники, но и представители от каждого муниципалитета Югры, профильные органы власти, Ипотечное агентство Югры, уполномоченный по правам человека.

Удалось достичь компромисса по вопросу снижения ценза оседлости до шести лет. Этот вопрос будет вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, голодовку девушки начали накануне, а сегодня весь день вместе с чиновниками искали возможность решить вопрос миром. Участники акции требовали, чтобы "Ипотечное агентство Югры" прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, а также чтобы субсидии на покупку жилья были выплачены детям, родители которых достигли 36-летнего возраста. Также общественники настаивают на отмене ценза по сроку проживания в регионе для подпрограммы "Многодетные и особенные семьи". Женщинам удалось объяснить, что их основные требования неправомерны, они прекратили голодовку.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Осенью в Югре могут значительно увеличить финансирование программы "Развитие жилищной сферы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Развитие жилищной сферы, молодые семьи, жилищная программа, финансирование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.02.2020 20:17 Мск В Сургуте прошел пикет бывших участников жилищной программы
Ранее 21.02.2020 16:45 Мск Наталья Комарова 26 февраля встретится с участниками жилищных программ в Сургуте. Региональные власти готовят предложения
Ранее 21.02.2020 13:15 Мск В Сургуте с протестующими участницами жилищной программы встретился замглавы города Алексей Жердев
Ранее 20.02.2020 13:47 Мск Участники жилищных программ в Югре опять планируют голодовку. Комарова едет в Сургут
Ранее 16.12.2019 15:55 Мск В Югре молодые семьи приглашают обсудить меры поддержки для исключенных из жилищных программ
Ранее 12.12.2019 16:30 Мск Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с молодыми семьями по выплате субсидий
Ранее 26.09.2019 13:06 Мск Голодавшие сургутянки планируют провести митинг
Ранее 17.09.2019 09:10 Мск В Югре стартовал опрос о снижении ценза оседлости

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.09.2019 14:19 Мск Вопрос снижения ценза оседлости в Югре вынесут на опрос в середине сентября. "Нельзя просто взять и изменить..."
Ранее 06.09.2019 13:25 Мск Голодовка "молодых семей" в Сургуте прекращена
Ранее 04.09.2019 15:30 Мск Молодые семьи Сургута объявляют голодовку
Ранее 26.07.2019 16:15 Мск В Югре молодые семьи получат жилищные субсидии
Ранее 22.07.2019 08:52 Мск Семьи Сургута вышли на пикет против действий Ипотечного агентства Югры
Ранее 17.06.2019 08:58 Мск Семьи Сургута попросили Путина увеличить возраст молодёжи до 40 лет
Ранее 15.03.2019 16:20 Мск Молодые семьи Югры направили обращения к депутатам из-за программы "доступное жилье"
Ранее 08.03.2019 14:07 Мск Многодетные матери ХМАО в Международный женский день пикетировали администрацию Комаровой
Ранее 03.03.2019 20:32 Мск Молодые семьи ХМАО потребовали от Комаровой не исключать участников жилищных программ по возрасту и выплатить субсидии
Ранее 25.02.2019 11:40 Мск Молодые семьи Нефтеюганска вслед за сургутянами выходят на пикет
Ранее 20.02.2019 12:19 Мск Молодым семьям согласовали пикет в Сургуте
Ранее 19.02.2019 11:40 Мск Молодые семьи выходят на массовый пикет в Сургуте
Ранее 12.02.2019 08:50 Мск Молодые семьи обвинили Ипотечное агентство Югры в "антисоциальной политике"
Ранее 07.02.2019 14:50 Мск Молодые семьи Югры намерены добиваться восстановления исключенных из жилищной программы
Ранее 30.01.2019 09:11 Мск В Югре установили приоритеты по выплатам субсидий по программе для молодых семей
Ранее 13.12.2018 15:59 Мск В Югре КМНС, молодые семьи и молодые субсидии получат субсидии на улучшение жилищных условий
Ранее 11.12.2018 08:20 Мск Югорские депутаты изменили правила предоставления жилищных субсидий

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Характеристики товаров встроенный холодильник siemens екатеринбург на официальном сайта мвидео