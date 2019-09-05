28 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Джордж Буш-младший (2016) | Фото: susanin.udm.ru/

За два дня до теракта 11 сентября Путин предупреждал Буша о готовящейся атаке на

Экс-аналитик ЦРУ, который был ответственным за изучение России, Джоржд Биби раскрыл один из главных секретов теракта, совершенного 11 сентября 2001 года в США.

Как пишет ТАСС, по рассказам Биби, президент России Владимир Путин за два дня до теракта, совершенного 11 сентября, предупреждал о готовящейся атаке террористов Джорджа Буша-младшего.

Тогда российский лидер по телефону рассказал Бушу о том, что российские разведчики обладают данными о скорой атаке террористов на Вашингтон. Однако в США не придали значения этим словам Путина.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий был направлен в здание Пентагона.

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За два дня до теракта 11 сентября Путин предупреждал Буша о готовящейся атаке на

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Теги: Джордж Буш, теракты, 11 сентября, Владимир Путин, США



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Развитие сюжета:

Ранее 12.09.2019 01:37 Мск Обнародованы новые данные о теракте 11 сентября

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