За два дня до теракта 11 сентября Путин предупреждал Буша о готовящейся атаке на

Экс-аналитик ЦРУ, который был ответственным за изучение России, Джоржд Биби раскрыл один из главных секретов теракта, совершенного 11 сентября 2001 года в США.

Как пишет ТАСС, по рассказам Биби, президент России Владимир Путин за два дня до теракта, совершенного 11 сентября, предупреждал о готовящейся атаке террористов Джорджа Буша-младшего.

Тогда российский лидер по телефону рассказал Бушу о том, что российские разведчики обладают данными о скорой атаке террористов на Вашингтон. Однако в США не придали значения этим словам Путина.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий был направлен в здание Пентагона.