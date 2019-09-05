Беглов не стал открывать станции метро в Петербурге, несмотря на советы политтехнологов

Сегодня, 5 сентября, должно было состояться торжественное открытие трех новых станций петербургского метрополитена. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов провёл финальную инспекцию готовности новых станций и убедился, что есть некоторые недоработки, требующие устранения. Поэтому он принял решение повременить с открытием, отложив его на две недели. Такая мера может стоить Беглову некоторого количества политических очков, однако, как мы смогли убедиться, его гораздо больше заботит безопасность горожан, чем собственная карьера.

В столь напряженный финальный предвыборный период Александр Беглов принял непростое решение, отложив запуск Фрунзенского радиуса. По его мнению, некоторые неисправности, выявленные в ходе финальной инспекции, могут быть опасны для пассажиров, поэтому станции продолжат работу в тестовом режиме. В настоящее время технические специалисты уже работают над устранением всех выявленных неполадок. Беглов ещё раз подчеркнул, что его основным приоритетом остаётся безопасность горожан.

Политолог Юлия Стрелкова отметила, что столь неоднозначное на первый взгляд решение Беглова может даже принести ему несколько тысяч дополнительных голосов на грядущих выборах.

Она пояснила, что за время, которое Александр Дмитриевич находится в статусе врио губернатора, он успел создать себе репутацию надежного, исполнительного и добросовестного хозяйственника. В преддверии выборов у него достаточно высокий рейтинг – сейчас его готовы поддержать порядка 53-55% избирателей. Однако он решил пожертвовать несколькими процентами своей поддержки в угоду безопасности и комфорта горожан. Это характеризует Беглова исключительно с положительной человеческой стороны.

Кроме того, обратила внимание политолог, что эта ситуация может даже сыграть врио градоначальника «на руку». Обычные люди также понимают мотивы Беглова, и, вероятно, некоторые из них увидят в нем те качества, которых раньше не замечали.

Напомним, так называемый Фрунзенский радиус является частью фиолетовой ветки петербургского метрополитена и включает в себя три новые станции. Его строительство стартовало в 2013 году и оценивается почти в 35 млрд рублей.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в Единый день голосования. За кресло главы города поборются три кандидата: Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Беглов.