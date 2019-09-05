Пресс-служба Шумкова перед выборами "закрылась" от СМИ, не приглашая журналистов на важные совещания и пресс-конференции

Руководство информационно-аналитического управления правительства Курганской области перед самыми выборами губернатора региона решило "закрыться" от средств массовой информации, не приглашая журналистов на важные пресс-конференции и мероприятия с участием зауральских чиновников.

Такая тенденция прослеживается достаточно давно, с тех пор, как ведомство возглавила Вероника Волкова. Это произошло практически в один момент с назначением врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Мероприятий, куда не могут попасть представители прессы, множество. Последние - это пресс-конференция заместителя губернатора Курганской области, директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолия Воробьева, который рассказал о нехватке подрядчиков для ремонта социальных учреждений и многоквартирных домов. Это и пресс-конференция в департаменте здравоохранения региона, где рассказали о предоставлении лекарств льготникам. Журналистов не позвали и на вручение региону техники - школьных автобусов, "скорых" и других автомашин.

По личному указанию Вероники Волковой на такие мероприятия приглашают представителей лишь тех СМИ, которые финансово зависят от правительства Зауралья, либо учреждены им - вероятно, из-за опасений, что какой-нибудь журналист в своем материале напишет что-нибудь нелестное в адрес региональных властей. Непонятен и порядок приглашений - на одно мероприятие могут позвать одни СМИ, на другое - другие. В Курганской области не так много прессы - чуть более 15 изданий, которые регулярно отправляют своих журналистов на мероприятия. Однако на подобные "прессухи", как их называют местные "акулы пера", попадают лишь 3-4 "коверных" СМИ.

Как отметила заместитель Волковой Жанна Чумакова, с Воробьевым, например, был "быстрый брифинг".

"Был быстрый брифинг. Информация будет на сайте", - сообщила Накануне.RU Чумакова.

Все местные журналисты знают, что подчиненные Волковой четко выполняют указания своего руководителя и сами не принимают решений.

"Вся инициатива идет от Вероники Анатольевны (Волкова - прим.). По какому принципу выбираются журналисты - не совсем ясно. Куда-то могут звать, куда-то не могут. Ясно одно - врио губернатора в курсе этой истории и, думаю, что будет предпринимать какие-то меры, но это произойдет уже после выборов главы области. Сейчас ему не до этого - это очевидно", - поделился с Накануне.RU один из курганских журналистов, пожелавший не называть своего имени.

Еще один представитель СМИ Зауралья отметил, что пресс-службе губернатора нужно поменять формат работы.

"В информационно-аналитическом управлении есть несомненные асы своей профессии - это Жанна Чумакова, Таня Панкова, ребята фото и видеооператоры. Но все их старания сводятся к тому, что на мероприятия ходят только одни и те же СМИ - у кого контракт, кто много лет приближен к власти, кто гарантированно не напишет никакой критики. Но давайте здраво рассуждать - по закону, журналист имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, посещать государственные органы власти и так далее, всех этому учили в институте. Получается, Волкова препятствует работе журналистов - иначе это не назвать", - отметил инсайдер.

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство Курганской области решило провести опрос всех желающих на предмет информированности о национальных проектах, которые сейчас реализуются в регионе. Скорее всего, такое поручение дал врио губернатора после странного поведения его подчиненных во время визита в Курган уральского полпреда Николая Цуканова. На совещание с участием полпреда тогда пригласили лишь "коверные" СМИ - сначала была попытка "прикрыть" информацию о самом визите полпреда, а затем на мероприятие позвали лишь избранных журналистов, а ряду интернет-изданий с большой аудиторией, в числе которых оказалось и Накануне.RU, отказали в аккредитации.

Лишь за час до начала мероприятия благодаря профессионализму пресс-секретаря Шумкова Павла Поперешниченко федеральным СМИ удалось попасть на заседание. В журналистской среде большинство уверено, что СМИ отбирала и сортировала по известным только ей принципам Волкова, которой вот уже несколько последних месяцев прочат отставку.

Накануне.RU направило Вадиму Шумкову официальный запрос с просьбой прокомментировать подобные действия своих сотрудников.