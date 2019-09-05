В регионах России остановился рост цен на топливо

За неделю, закончившуюся 2 сентября, цены на бензин на АЗС в России не изменились. Согласно данным Росстата, увеличение стоимости топлива зафиксировано лишь в пяти центрах субъектов, передает корреспондент Накануне.RU.

Цена на бензин осталась на уровне прошлой недели - 44,6 руб. за литр, "дизель" стоит 46,14 руб. Наиболее заметное увеличение цен произошло в Кызыле, где прирост цен составил 0,3%. Снижение цен на бензин на 0,1% отмечалось в Иваново, Симферополе и Севастополе.

В целом за август стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.