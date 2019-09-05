Импортозамещение дало сбой? Правительство начинает закупку лекарств за рубежом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

"Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств", - написал Медведев в Facebook.

По словам премьера, подписанное им распоряжение также даст право оперативно поставлять препараты, которые пока не производятся в России. Среди них - мидазолам в 10 лекарственных формах, клобазам, фенобарбитал и диазепам.

Сейчас в России решается задача по налаживанию выпуска всех форм необходимых лекарств до 2023 года.

Детский хоспис "Дом с маяком" положительно отреагировал на подписание распоряжения, пишет РАПСИ.

"Фризиум" будет зарегистрирован в России, Министерство здравоохранения приложит к этому все усилия, - это для нас главная новость, потому что это прямо системное решение этой проблемы", - сказала директор фонда Лидия Мониава.

"Нам каждый день писали мамы, что "у нас осталась одна таблетка", "что нам делать, лекарство закончилось", этот препарат нельзя прерывать, ребенок может умереть из-за этого, то, что правительство решило их купить, это очень здорово и правильно", - пояснила Мониава.

Она также добавила, что пока ей не совсем понятен механизм выдачи лекарств, а именно на основании каких документов он будет производиться. Ранее препараты выдавали на основании федеральных консилиумов.

В этом году правоохранительные органы не раз предъявляли претензии к гражданам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Зачастую уголовные дела по этим фактам не возбуждались, либо закрывались после проверки.