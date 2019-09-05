Находящихся под завалами рабочих в Подмосковье будут искать собаки - МЧС

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Московская область
обрушение развалины заброшенное здание (2019) | Фото:ГУ МЧС РФ по Московской области

Находящихся под завалами рабочих в Подмосковье будут искать собаки - МЧС

В МЧС уточнили данные по количеству людей, остающихся под завалами обрушившегося здания в подмосковном поселке Новая Шурма (городской округ Сергиев Посад). Под завалами находятся три человека, они разбирали здание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области, заброшенное здание имеет пять этажей, оно из кирпича, ни электричество, ни газ к нему сейчас не подведены.

"Произошло обрушение одного крыла здания, размер зоны обрушения 8х8 м, существует угроза повторных обрушений. Ожидается прибытия кинологических расчётов", - добавили в ведомстве.

Ð¾Ð±Ñ€ÑƒÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð½Ñ‹ Ð·Ð°Ð±Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Ð“Ð£ ÐœÐ§Ð¡ Ð Ð¤ Ð¿Ð¾ ÐœÐ¾ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Находящихся под завалами рабочих в Подмосковье будут искать собаки - МЧС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: завалы, обрушение здания, подмосковье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.09.2019 14:24 Мск Трое рабочих почти сутки остаются под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.09.2019 15:55 Мск В Подмосковье обрушилось заброшенное здание – есть пострадавшие

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети