Находящихся под завалами рабочих в Подмосковье будут искать собаки - МЧС

В МЧС уточнили данные по количеству людей, остающихся под завалами обрушившегося здания в подмосковном поселке Новая Шурма (городской округ Сергиев Посад). Под завалами находятся три человека, они разбирали здание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области, заброшенное здание имеет пять этажей, оно из кирпича, ни электричество, ни газ к нему сейчас не подведены.

"Произошло обрушение одного крыла здания, размер зоны обрушения 8х8 м, существует угроза повторных обрушений. Ожидается прибытия кинологических расчётов", - добавили в ведомстве.