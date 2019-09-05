Суд в Челябинске оставил под арестом водителя мусоровоза, устроившего ДТП с микроавтобусом

Челябинский областной суд оставил под арестом водителя мусоровоза Евгения Кузьмина.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла ночью 20 августа напротив дома № 95 на улице Блюхера. Столкнулись пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Нижневартовск, и грузовик "КамАЗ". После удара микроавтобус опрокинулся. В результате ДТП травмы получили водитель "КамАЗа" и его пассажир, в автобусе травмы получили девять пассажиров, один из которых 17-летняя девушка позднее скончалась в больнице. Установлено, что водитель мусоровоза в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело. Водитель мусоровоза был заключен под стражу.

Однако адвокат обвиняемого обжаловал решение суда и просил отправить его подзащитного под домашний арест.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 21 августа 2019 года в отношении Евгения Кузьмина, которым ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 октября 2019 года", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.