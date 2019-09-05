Аэропорт Южно-Сахалинска подал иск к "дочке" "Аэрофлота" на 53 миллиона рублей

Аэропорт Южно-Сахалинска подал иск к авиакомпании "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот"). Согласно данным электронной картотеки Сахалинского арбитражного суда, иск подан 5 сентября на сумму более 53,1 млн руб. Другие подробности не сообщаются.

"Аврора" – дальневосточная "дочка" "Аэрофлота". В парке авиакомпании десять Airbus A319, а также десять DHC-8 и три DHC-6 Twin Otter. В 2019г. "Аврора" получит субсидии из бюджета Сахалинской области на авиаперевозки в размере 765 млн руб. В настоящее время "Аврора" осуществляет пассажирские перевозки по пяти местным маршрутам из Южно-Сахалинска в Шахтерск, в Ноглики, в Оху и на Курилы - в Южно-Курильск (о. Кунашир) и Курильск (о. Итуруп). В 2019 году по решению областной власти открыты авиаперевозки по трем межрегиональным маршрутам из Южно-Сахалинска в Благовещенск, в Петропавловск-Камчатский и в Комсомольск-на-Амуре.