В Подмосковье обрушилось заброшенное здание – есть пострадавшие

Днем в четверг, 5 сентября, в поселке Новая Шурма (городской округ Сергиев Посад) обрушилось заброшенное здание (бывший лагерь "Солнышко"). Здание пятиэтажное, не функционирует.

"При разборке рабочими здания произошло его обрушение. По предварительным данным есть пострадавшие", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС РФ по Московской области. СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что под завалами могут находиться четыре человека.

Для ликвидации ЧС привлечены 12 единиц техники, 36 человек.