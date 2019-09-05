Олег Дерипаска призвал ликвидировать Центробанк как мегарегулятор

В России нет независимой банковской системы, есть Центральный банк и его филиалы, заявил совладелец "Русала", бизнесмен Олег Дерипаска. После введения санкций в 2018 г. он впервые выступил на экономическом форуме во Владивостоке. Дерипаска в очередной раз раскритиковал Банк России и предложил подумать над вопросом ликвидации его, как мегарегулятора, передает корреспондент Накануне.RU.

Бизнесмен в ходе дискуссии отметил, что Банк России задался целью уничтожить независимые кредитные организации. "Это еще один вопрос, который требует решения", - сказал Дерипаска.

"Создание мегарегулятора как объяснял Шувалов и Дмитрий Анатольевич Медведев, имело задачу ускорить экономический рост. После создания мегарегулятора прошло шесть лет, экономический рост не ускорился. Значит, нужно посмотреть на другой шаг - разделить (полномочия, - прим.)", - выступил Дерипаска.

Часть функций ЦБ могла бы перейти антимонопольным органам, сказал он.

"Факт остается фактом: мегарегулятор не оправдал себя. Он только консолидировал отрасль, привел к росту процентных ставок. Если в мире плата за передачу денег составляет 1-1,25%, то у нас 6-6,5% при завышенной базовой ставке", - выступил глава "Русала".

Дерипаска призвал реформировать денежно-кредитную политику и структуру финансового рынка.

Как сообщало Накануне.RU, Дерипаска уже не раз критиковал ЦБ. В 2018 г. он заявил, что "хвалить работу ЦБ РФ точно не за что", еще раньше он жаловался на дорогие кредиты президенту России.