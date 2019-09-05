27 Сентября 2020
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СМИ: к концу сентября в России закончатся IP-адреса протокола IPv4

IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4 закончатся в России, Европе и на Ближнем Востоке уже в этом месяце. Те компании, которые захотят получить адреса в этом формате, теперь будут вынуждены либо перекупать их у других участников рынка, либо ждать освободившихся адресов, пишет РБК.

IP — один из базовых протоколов для передачи данных в интернете. Компьютеры для соединения друг с другом используют числовые IP-адреса: когда пользователь хочет открыть какой-то сайт и вводит в строку браузера домен, например rbc.ru, компьютер преобразовывает его в 80.68.253.13. IPv4 — первая широко используемая версия протокола IP. По данным RIPE NCC, сейчас доступно 1,88 млн адресов IPv4, хотя на 30 июля их было 2,61 млн.

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СМИ: к концу сентября в России закончатся IP-адреса протокола IPv4

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Теги: ip-адрес, хостинг, протокол



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