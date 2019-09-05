В Минпросвещения оценили идею Грефа отказаться от экзаменов в школах

В Минпросвещения не видят перспектив для отказа от школьных выпускных экзаменов в ближайшее время.

Первый замминистра просвещения Павел Зенькович заявил, что не все компании смогут оценить компетенцию сотрудника при трудоустройстве без диплома или аттестата, передает ТАСС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться.

По словам главы банка, из школы дети уже выходят "инвалидами", экзамены превращают их в людей, готовых работать только в условиях предстоящей оценки. В противном случае они расслабляются и не готовы что-либо делать.