27 Сентября 2020
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саперы, взрывотехники (2012) | Фото:stavropolye.tv

В Донецке произошел второй взрыв за два дня

В Донецке произошел второй взрыв за два дня, на этот раз у бывшего кинотеатра "Донецк". Ранен сотрудник полиции.

Сотрудник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет около неработающего кинотеатра и вызвал полицию. Когда приехал наряд и один из сотрудников приблизился к предмету, прогремел взрыв, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на слова очевидца.

Саперы ищут взрывчатку неподалеку от места взрыва.

Как сообщало Накануне.RU, вчерашний взрыв произошел на территории шахты имени Скочинского. Саперы нашли упаковку промышленного взрывчатого вещества возле неработающей лаборатории по испытанию взрывчатых веществ. Однако взрыв у кинотеатра этим объяснить нельзя, поскольку "Донецк" находится в жилом районе.

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В Донецке произошел второй взрыв за два дня

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Теги: Донецк, взрыв, ДНР



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