Дело об обрушении кровли на заводе им. Калинина в Екатеринбурге не стали возвращать прокурору и отправляют в суд

Свердловский областной суд отменил постановление Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга о возвращении прокурору дела об обрушении крыши машиностроительного завода им. Калинина (МЗиК).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, постановление о возвращении дела прокурору было обжаловано представителем потерпевшего ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина". По итогам апелляционного рассмотрения жалоба была удовлетворена, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 9 ноября 2016 года на территории МЗиКа произошло обрушение кровли одного из строений. В результате погибли четыре человека, еще 16 получили различные травмы.

Расследование уголовного дела по факту трагедии было завершено в конце прошлого года.