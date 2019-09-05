"Зеленский стал на сторону извращенцев", ветировав закон о борьбе с педофилами

Украинский президент Владимир Зеленский не стал подписывать принятый Радой законопроект об ответственности за развращение и изнасилование несовершеннолетних, который предусматривает принудительную "химическую кастрацию", и вернул его на доработку. Об этом сообщается на сайте Рады, где указано, чем недоволен Зеленский.

Интересно, что законопроект поступил на подпись еще в июле, и Зеленский изучал его долго. Он предусматривает применение "химической кастрации" в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет, т.е. введение специальных препаратов для уменьшения половой активности, и создание реестра таких преступников.

Зеленский же обеспокоен тем, что "введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным... может привести в ухудшению состояния здоровья или стать причиной преждевременной смерти", поэтому он против. Эти рассуждения довольно странные, поскольку применимы к тюремному заключению вообще, так как оно тоже приводит к ухудшению здоровья. Также он против обнародования персональных данных, поскольку ЕСПЧ считает, что это "может иметь разрушительные последствия для частной и семейной жизни".

Вето Зеленского резко раскритиковал бывший спикер МИД Украины, а ныне депутат Верховной рады Олег Волошин. Он считает, что Зеленский выполняет заказ западных кругов, в которых гомосексуализм и педофилия являются обычным делом. Он осудил позицию оппонентов, что "химической кастрации" можно подвергать лишь тех, кому психиатрическая экспертиза ставит диагноз "педофилия".

"Проблема в том, что большинство таких преступлений совершают вполне вменяемые люди. Они просто извращенцы. И сейчас они получили возможность лоббировать на Украине свои интересы на беспрецедентном уровне", - написал Волошин в Facebook.

Он назвал вето Зеленского "первым недвусмысленным проявлением влияния мировой глобалистской закулисы, стоящей за новой властью".

Напомним, перед выборами Зеленский обещал сделать Украину "офигенной либеральной очень свободной страной".