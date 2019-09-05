"Зеленский стал на сторону извращенцев", ветировав закон о борьбе с педофилами

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
педофилия насилие (2010) | Фото: http://www.rusk.ru/images/2007/7498.jpg

"Зеленский стал на сторону извращенцев", ветировав закон о борьбе с педофилами

Украинский президент Владимир Зеленский не стал подписывать принятый Радой законопроект об ответственности за развращение и изнасилование несовершеннолетних, который предусматривает принудительную "химическую кастрацию", и вернул его на доработку. Об этом сообщается на сайте Рады, где указано, чем недоволен Зеленский.
Читайте также:

Интересно, что законопроект поступил на подпись еще в июле, и Зеленский изучал его долго. Он предусматривает применение "химической кастрации" в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет, т.е. введение специальных препаратов для уменьшения половой активности, и создание реестра таких преступников.

Зеленский же обеспокоен тем, что "введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным... может привести в ухудшению состояния здоровья или стать причиной преждевременной смерти", поэтому он против. Эти рассуждения довольно странные, поскольку применимы к тюремному заключению вообще, так как оно тоже приводит к ухудшению здоровья. Также он против обнародования персональных данных, поскольку ЕСПЧ считает, что это "может иметь разрушительные последствия для частной и семейной жизни".

Вето Зеленского резко раскритиковал бывший спикер МИД Украины, а ныне депутат Верховной рады Олег Волошин. Он считает, что Зеленский выполняет заказ западных кругов, в которых гомосексуализм и педофилия являются обычным делом. Он осудил позицию оппонентов, что "химической кастрации" можно подвергать лишь тех, кому психиатрическая экспертиза ставит диагноз "педофилия".

"Проблема в том, что большинство таких преступлений совершают вполне вменяемые люди. Они просто извращенцы. И сейчас они получили возможность лоббировать на Украине свои интересы на беспрецедентном уровне", - написал Волошин в Facebook.

Он назвал вето Зеленского "первым недвусмысленным проявлением влияния мировой глобалистской закулисы, стоящей за новой властью".

Напомним, перед выборами Зеленский обещал сделать Украину "офигенной либеральной очень свободной страной".

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Зеленский стал на сторону извращенцев", ветировав закон о борьбе с педофилами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, педофилия, гомосексуализм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети