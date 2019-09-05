У мыса Меганом в Крыму затонул прогулочный катер, один человек пропал без вести

В районе мыса Меганом (Судак) в Крыму днем в четверг, 5 сентября, затонул прогулочный катер "Камелот", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.

"На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, из них 13 человек было спасено. На данный момент силами спасателей Судакского и Феодосийского АСО "КРЫМ-СПАС", ГИМС и ГУ МЧС России по РК ведутся поиски одного из пассажиров", - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

По словам Министра, катер находился на расстоянии около 200 метров от береговой линии.